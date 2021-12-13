Культовый российский кинорежиссер Сергей Соловьев умер на 78-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал 112

Причина смерти не сообщается.

Умер народный артист России Александр Градский © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Самые знаменитые из его картин — «Сто дней после детства», «Станционный смотритель», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Гений», «Тюремный романс», «Асса», «Дом под звездным небом», «Иван Тургенев. Метафизика любви», «Анна Каренина».

Также Соловьев был сценаристом, продюсером и преподавателем во ВГИКе. Лауреат премии Ленинского комсомола (1975) и Государственной премии СССР (1977), народный артист РФ (1993).