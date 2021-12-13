Как минимум один человек уже скончался после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом 13 декабря сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает РИА Новости

«К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном"», — рассказал Джонсон.

Он призвал людей прививаться от коронавируса.

Новый штамм коронавируса снизил цены на нефть. Что еще несет «омикрон» России и миру © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

На прошлой неделе заражение штаммом «омикрон» выявили у нескольких россиян, прибывших из ЮАР. Отмечается, что новым штаммом чаще заражаются дети и молодые люди.