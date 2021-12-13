«К сожалению, да. "Омикрон" вызывает госпитализации, и, к сожалению, подтвердилась смерть по меньшей мере одного пациента с "омикроном"», — рассказал Джонсон.
Он призвал людей прививаться от коронавируса.
По данным британского Минздрава, омикрон-штамм значительно заразнее ранее известных штаммов коронавируса и может «распространяться в геометрической прогрессии».
На прошлой неделе заражение штаммом «омикрон» выявили у нескольких россиян, прибывших из ЮАР. Отмечается, что новым штаммом чаще заражаются дети и молодые люди.