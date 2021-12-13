Утверждение о том, что Украина не выполнила обязательства по передаче России зарубежных активов СССР, является манипуляцией, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко 13 декабря в интервью Укринформу

Представитель МИД Украины напомнил, что раздел имущества СССР производится согласно Договору о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года.

В МВФ оценили нежелание Украины возвращать долг России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Николенко заявил, что Украина не возвращает долг, потому что Россия «не предоставила» информацию о стоимости украинского имущества. Таким образом стала невозможной ратификация соглашения Верховной Радой.

Поэтому, как пояснил спикер МИД Украины, нельзя говорить об игнорировании Киевом обязательств перед Москвой без надлежащего правового процесса.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью отметил, что Украина до сих пор не передала РФ зарубежную собственность СССР. Киев обязан это сделать по соглашению, по которому Россия приняла на себя обязательства по выплате внешнего долга СССР.

Путин подчеркнул, что Москва долги бывших союзных республик погасила, но не все они, в том числе Украина, выполнили свою часть соглашения.