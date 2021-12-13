«Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 гривен/кг», — рассказала она.
Литвин отметила, что при этом цены на другие цитрусовые будут снижаться из-за переключения потребителей на мандарины. Обычно цена на апельсины, по ее словам, снижается на 8%.
На новогодние праздники средняя цена килограмма мандаринов может достигнуть 35 гривен (около 98 рублей), а на лимоны — подскочить на 7% и составить 37 гривен (около 103 рублей).