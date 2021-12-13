Мандарины к новогодним праздникам в отличие от остальных цитрусовых подорожают на 30%, до 50 гривен (около 140 рублей) за килограмм. Об этом 13 декабря сообщила аналитик «Украинского клуба аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин в комментарии «Украинским новостям»

«Безусловным символом новогодних праздников являются мандарины. Опыт прошлых лет показывает, что цена на данный продукт может возрасти до 30% по сравнению с ценой в начале декабря из-за повышенного спроса со стороны потребителей. Поэтому можно ожидать, что ближе к праздникам мы можем иметь среднюю цену на мандарины в районе 50 гривен/кг», — рассказала она.

Украинцам рассказали, в чем опасность мандаринов © CC0, Pixabay

На новогодние праздники средняя цена килограмма мандаринов может достигнуть 35 гривен (около 98 рублей), а на лимоны — подскочить на 7% и составить 37 гривен (около 103 рублей).