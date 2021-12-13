Сотрудники 16-й городской больницы Кривого Рога вышли на митинг с требованием выплатить им заработную плату, которую они не получают уже три месяца за лечение больных с коронавирусом. Об этом 13 декабря сообщает «Общественное»

По их словам, за сентябрь заработная плата была выплачена частично. За октябрь и ноябрь зарплату вообще не выплачивали.

«Юридически мы объединились 9 октября. Но в глазах Национальной службы здоровья мы ещё не сформировались. Это связано с тем, что процедура эта новая, не апробированная. Процесс объединения на уровне НСЗУ затянулся, и возникла задолженность по зарплате. Это 12 миллионов в двух заведениях. Это 1139 сотрудников. Как мне объясняли в НСЗУ, они делают всё возможное, чтобы ускорить процесс», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Игорь Криштопа.

Львовские шахтеры из-за долгов по зарплате перекрыли дороги © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее горняки Львовской области отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате. Часть отправилась блокировать дороги. Остальные вышли на протесты.