По их словам, за сентябрь заработная плата была выплачена частично. За октябрь и ноябрь зарплату вообще не выплачивали.
«Юридически мы объединились 9 октября. Но в глазах Национальной службы здоровья мы ещё не сформировались. Это связано с тем, что процедура эта новая, не апробированная. Процесс объединения на уровне НСЗУ затянулся, и возникла задолженность по зарплате. Это 12 миллионов в двух заведениях. Это 1139 сотрудников. Как мне объясняли в НСЗУ, они делают всё возможное, чтобы ускорить процесс», — рассказал исполняющий обязанности главного врача Игорь Криштопа.
Также отмечается, что задержки выплат связаны с объединением двух больниц в одно медучреждение. Восьмая горбольница с мая находилась в процессе ликвидации. Официально она прекратила существование в октябре, после чего присоединилась к больнице №16. Таким образом, городские власти хотели оптимизировать два медучреждения.
Ранее горняки Львовской области отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате. Часть отправилась блокировать дороги. Остальные вышли на протесты.