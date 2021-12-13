Недовольные ситуацией в стране украинцы пока не ощущают необходимости выходить на всеукраинскую протестную акцию на Майдан. Об этом 13 декабря в интервью «РБК-Украина» сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович

Не в декабре, а в феврале: Мураев спрогнозировал новый Майдан © Facebook, Рух опору капітуляції

«У нас есть показатели, могу их назвать, но в этом нет смысла, потому что нет протестных настроений, которые могли бы превратиться в Майдан… Радикальных протестных настроений еще нет. Украинец привык выживать, адаптироваться, выкручиваться, привык не верить власти. Он не любит власть, но если сам переходит во власть, он будет делать все то же самое, за что раньше критиковал ее», — пояснил Антипович.

По его словам, в настоящее время почти 40% украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому предпосылок к Майдану нет.

Ранее Антипович заявил, что рейтинг Зеленского падает, но точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у его предшественников.