По его словам, есть недовольство украинцев властью, экономической ситуацией и положением с коронавирусом, которое выливается в проверки бизнеса и ограничения для населения. Он отметил, что такая ситуация, как результат, приводит просто к общему плохому фону, но не к протестному желанию.
«У нас есть показатели, могу их назвать, но в этом нет смысла, потому что нет протестных настроений, которые могли бы превратиться в Майдан… Радикальных протестных настроений еще нет. Украинец привык выживать, адаптироваться, выкручиваться, привык не верить власти. Он не любит власть, но если сам переходит во власть, он будет делать все то же самое, за что раньше критиковал ее», — пояснил Антипович.
По его словам, в настоящее время почти 40% украинцев доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому, поэтому предпосылок к Майдану нет.
Ранее Антипович заявил, что рейтинг Зеленского падает, но точка падения все равно стоит сейчас выше, чем у его предшественников.