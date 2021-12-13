В ходе пограничного кризиса президент Белоруссии Александр Лукашенко получил международное признание и почти миллион евро на содержание мигрантов. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Россия напомнила, что Восточная Европа — это зона её геополитических интересов, а Германия — что она является самой главной в Европе, констатировал эксперт.

«Великобритания расширила масштабы своего военного присутствия в Польше и на Украине. Польша же лишь покричала, ничего не зарабатывая, а Украина попала в ещё более сильную зависимость от Запада», - указал Рэнкас.

Европейская комиссия капитулировала перед Польшей, а польское правительство победило само себя. Ещё раз доказано, что если хочешь устроить какие-то дела, связанные с Варшавой, — это надо делать… в Берлине, заключил собеседник издания.

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