Национальная полиция Украины задержала мужчину по подозрению в подготовке убийства депутата Днепропетровского областного совета Дмитрия Яворницкого, возле офиса которого взорвался автомобиль. Об этом 13 декабря сообщается на сайте областной прокуратуры и полиции

Случай произошел 8 декабря в Днепре. После того как машину погасили, полицейские обнаружили внутри автомат Калашникова, который был приведен в дистанционное действие.

«Это был сложный механизм, состоявший из устройства для пристрелки огнестрельного оружия, на котором был закреплен автомат Калашникова, и механизм самоуничтожения. С помощью лазерной указки была установлена цель выстрелов. В день преступления подозреваемый совершил телефонный звонок на электронное устройство, которое привело в действие указанный механизм», — говорится в сообщении полиции.

Череда загадочных смертей. На Украине очередное неоднозначное убийство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Подозреваемым оказался 45-летний мужчина, который не смог востребовать долг. У него обнаружили пистолет почти 100 патронов калибра 5.45 мм, мобильные телефоны, радиосредства связи, самодельные устройства с проводами и другие вещественные доказательства.

Ему сообщили подозрение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 (готовка к совершению умышленного убийства) Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.