Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий назвал неправильным с моральной точки зрения показ на телеканале «1+1» телесериала «Сваты». Его слова 13 декабря приводят «Украинские новости»

Депутат отметил, что показывать сериал с участием российского актера Федора Добронравова, поддержавшего присоединение Крыма, нельзя.

Мытье полов, сплошные неудачи, ВДВ и «Сваты»: Федору Добронравову — 60 © Открытые источники

«Насколько я помню, студия, которая его приглашала, выиграла суд, поскольку эта студия близка к власти, и судебная реформа не закончена до конца. С моей точки зрения, это несправедливое решение», — сказал депутат, объясняя, почему Добронравов не попал под запрет на Украине.

В 2017 году Служба безопасности Украины запретила звезде комедийного сериала «Сваты» въезд на Украину по причине неоднократного посещения актером Крыма, чем он якобы публично поддерживал «аннексию» полуострова. Тогда же Госкино Украины запретило в стране показ всех сезонов сериала «Сваты».

Однако в 2019 году суд отменил это решение и снова разрешил въезд на Украину Добронравову.