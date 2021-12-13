В 2022 году звезды могут быть неблагосклонны к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и его власть рухнет в одночасье, предрек украинский астролог Влад Рсос, передает 13 декабря «Знай.ua»

По мнению астролога, в 2022 году у Украины есть шансы подружиться с Россией, но не факт, что это произойдет в правление Владимира Зеленского.

«Известно, что звезды склоняют, но не обязывают. Однако Зеленскому действительно грозит серьезная опасность с февраля по апрель будущего года. Особенно велика угроза в марте», — предсказал Росс.

Обгонит Россию: астролог удивил прогнозом для экономики Украины © vladross.com.ua

Согласно декабрьскому опросу от социологической группоы «Рейтинг», если бы выборы состоялись в ближайшее время, за Владимира Зеленского готовы были бы отдать голоса 23,5% определившихся с выбором украинцев. В то же время 33% ни за что не поддержали бы Зеленского.