Нынешняя ситуация на польско-белорусской границе уже привела к возникновению в Польше новых мемов, одним из которых является «курдский пианист». Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: кто он © vk.com, Конрад Ренкас Александр Лукашенко называет их то мигрантами, то беженцами, а МВД Белоруссии заявило, что у них у всех легитимные туристские визы. Запад обвиняет Минск в намеренном разжигании кризиса. В Кремле выражали надежду, что кризис не приведет к угрозам для России.

Эксперт уточнил, что польские левые и либералы проводят параллели между прорывающимися в ЕС курдами и великим польским музыкантом Фредериком Шопеном, который в своё время бежал во Францию с территории нынешней Белоруссии через территорию нынешней Польши. А поскольку каждый иммигрант — это потенциальный выдающийся ядерный физик, вирусолог или пианист.

По его словам, польское государство должно иметь право самостоятельно решать, кого допускать на свою территорию, не менее очевидно, что Польша сама ограничила это право: во-первых, когда вступила в Европейский Союз, а во-вторых, проведением крайне проиммигрантской политики.

«Нынешнее представление на польско-белорусской границе происходит, прежде всего, не из-за так называемых «беженцев», а из-за того, что они хотят въехать в Польшу из Белоруссии. Украина как центр переброски в Евросоюз не только гастарбайтеров, но и террористов, полностью игнорируется в этих дискуссиях. А стоит задать вопрос: сколько иммигрантов, в том числе нелегальных и опасных, уже проникло в Польшу другими путями, когда все усилия весьма слабого польского государства и внимание СМИ были сосредоточены на Кузнице (КПП на границе с Белоруссией. — Ред.)?», — констатировал Рэнкас.

В результате пограничного кризиса будут укреплены позиции в первую очередь Белоруссии, а также России, Германии, ЕС и Великобритании, но не самой Польши, заключил собеседник издания.

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