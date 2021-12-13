Партия «Европейская солидарность» обогнала по рейтингу президентскую политсилу «Слуга народа», однако с учетом статистической погрешности поддержку политсил можно считать одинаковой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, опубликованные 13 декабря

Согласно данным исследования, если бы выборы в Верховную Раду прошли в начале декабря, то 13,7% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Европейскую солидарность».

«Слугу народа» поддержали 12,7% среди всех респондентов и 18,4% среди определившихся. Отмечается, что разница в поддержке политсил находится в рамках статистической погрешности, поэтому формально партии имеют примерно одинаковую поддержку.

Партия «Батькивщина» получила 6,2% поддержки всех избирателей и 9,1% определившихся с выбором, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 6,2% и 9% соответственно.

Красивая, но номинальная. Что решил съезд «Слуг народа» © коллаж Украина.Ру

Чуть меньше проходного балла набрали «Разумная политика» (3,3% и 4,8%), «Наши» (3,1% и 4,4%) и «Партия Шария» (2,8% и 4%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Отмечается, что наиболее значительную динамику демонстрирует ОПЗЖ, чья поддержка за год снизилась с 17,4% до 9%. Также за год снизилась поддержка партий «Голос» (с 3,5% до 1,7%) и «За будущее» (с 3,2% до 1,3%).

Возросла же, по данным исследователей, только поддержка «Радикальной партии» — с 3,2% до 5,2%. При этом в декабре 2020 года в списках не было таких партий, как «Наши» и «Разумная политика».

Опрос был проведен методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2 тыс. человек.