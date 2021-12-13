Украинская модель Анна Неплях не попала в список 16 финалисток конкурса красоты «Мисс Вселенная», который выиграла представительница Индии. Об этом она написала в Instagram 13 декабря

Украинская модель с горечью констатировала провал на конкурсе.

«Восемьдесят девушек со всего мира, и только у одной мечта сбылась, а у остальных, возможно, рухнул целый мир. И если мы не можем повлиять на обстоятельства, мы всегда можем изменить своё отношение к этой ситуации», — написала Неплях.

«Многих на самом деле от природы красивых не взяли в топ. Видимо, влияло еще знание английского языка», «У кого-то рухнул мир, а у тебя он только начался!», «Вы достойно представили Украину», «А я думаю, что там все куплено, потому что Индия не заслуживает мисс вселенная, есть много других девушек которые выглядят намного красивее, я думаю, со мной многие согласятся», «Кажется, в этом есть какая-то политическая составляющая», «Все несправедливо», — написали в комментариях.

В костюм «Мисс Украина Вселенная» включили Донбасс и Крым © Анна Неплях/Instagram Харнааз Сандху из Индии. На втором месте — представительница ЮАР Лалела Мсване, на третьем — Надиа Ферейра из Парагвая.

Россиянка Ралина Арабова также не прошла в финал конкурса.

Ранее украинскую модель Анну Неплях «патриоты» затравили в соцсетях из-за общения с подписчиками на русском языке.Она пояснила, что выросла в Днепропетровске в русскоязычной семье и общается так, как ей удобно.