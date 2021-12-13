Жители Львова «замуровали» городские елки в своеобразные клетки перед праздниками. Об этом 13 декабря сообщает u-news.com.ua

Елка с особенными игрушками: названы планы Зеленского на новогодние праздники © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк возвели из-за того, что перед Новым годом и Рождеством учащаются случаи незаконной вырубки деревьев.

Впервые подобный инцидент произошел в 2019 году, тогда вандалы вырубили 30 деревьев из местного парка культуры.

При этом вырубка деревьев на Украине незаконна, вандалов могут заставить платить штрафы. Их размер составляет от 500 до 2 тысячи гривен (1,4-5,5 тысячи рублей) для граждан и 2,5-5 тысяч гривен (7-14 тысяч рублей) для должностных лиц. Причем в декабре и январе штрафы в стране вырастают в четыре раза.