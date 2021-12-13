Конструкции возвели из-за того, что перед Новым годом и Рождеством учащаются случаи незаконной вырубки деревьев.
Впервые подобный инцидент произошел в 2019 году, тогда вандалы вырубили 30 деревьев из местного парка культуры.
При этом вырубка деревьев на Украине незаконна, вандалов могут заставить платить штрафы. Их размер составляет от 500 до 2 тысячи гривен (1,4-5,5 тысячи рублей) для граждан и 2,5-5 тысяч гривен (7-14 тысяч рублей) для должностных лиц. Причем в декабре и январе штрафы в стране вырастают в четыре раза.