Идея референдума по Донбассу - внутреннее дело Украины, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает 13 декабря РИА Новости

В Белом доме опровергли давление на Украину из-за Донбасса © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по-мирному, и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу Донбасса или Крыма. По его словам, речь не о статусе Донбасса, «это может быть в целом о прекращении войны».

Украинский политолог Михаил Чаплыга отметил, что эти идея Киева может быть попыткой шантажировать США.