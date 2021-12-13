Песков подчеркнул, что проведение референдума по Донбассу — это внутреннее дело Украины. Он отметил, что было бы интересно знать, как может быть сформулирован вопрос для этого референдума.
«Россия не является участницей конфликта. Это внутриукраинский конфликт. И урегулировать его можно только по-мирному, и путем налаживания прямых контактов между официальным Киевом и представителями самопровозглашенных республик», — напомнил пресс-секретарь Владимира Путина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский озвучил возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу Донбасса или Крыма. По его словам, речь не о статусе Донбасса, «это может быть в целом о прекращении войны».
Украинский политолог Михаил Чаплыга отметил, что эти идея Киева может быть попыткой шантажировать США.