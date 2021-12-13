Авторы «Миротворца» вменяют Гогилашвили нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции.
Ранее на YouTube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Александр Гогилашвили устроил скандал при въезде в Донецкую область — замминистра разозлило то, что от него потребовали предъявить документы.
Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента. Кроме того, о необходимости уволить Гогилашвили заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В понедельник, 13 декабря, украинские СМИ сообщили, что Кабмин принял решение об увольнении Гогилашвили.