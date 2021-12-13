Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, которого по данным СМИ уволили из-за скандала на блокпосту в Донбассе, попал в базу «Миротворца». Об этом в понедельник, 13 декабря сообщил Telegram-канал Klymenko Time

Авторы «Миротворца» вменяют Гогилашвили нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции.

«Начальство не узнаёшь»: в сети показали новый ролик со скандальным замглавы МВД Украины © Известия Александр Гогилашвили устроил скандал при въезде в Донецкую область — замминистра разозлило то, что от него потребовали предъявить документы.

Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента. Кроме того, о необходимости уволить Гогилашвили заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В понедельник, 13 декабря, украинские СМИ сообщили, что Кабмин принял решение об увольнении Гогилашвили.