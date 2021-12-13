Если бы выборы президента Украины проходили сейчас, за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 20,2% среди всех респондентов и 27,1% среди тех, кто определился с выбором. Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС)

«Поработать по своему окружению»: Бортник сказал, как Зеленский может спасти свой рейтинг © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Петр Порошенко с показателями 14,7% среди всех респондентов и 19,7% среди определившихся с выбором.

В тройку лидеров также вошла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (соответственно, 8,4% и 11,3%).

Согласно результатам опроса, далее следует лидер партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,8% и 7,7%), сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко (4,9% и 6,6%), экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев (4,8% и 6,5%), экс-спикер парламента Дмитрий Разумков (4,7% и 6,3%), лидер «Украинской стратегии», экс-премьер Владимир Гройсман (3,8% и 5,1%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (3,6% и 4,8%).

Всеукраинский опрос провели методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Всего опрошено 2 тысячи респондентов, проживающих во всех регионах Украины.