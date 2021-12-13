Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили. Об этом 13 декабря со ссылкой на источник в правительстве сообщило агентство Интерфакс-Украина

Проблемы украинцев шерифов не волнуют. Почему реформы МВД обречены на провал © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Я уже три года замминистра. И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет», — заявил он.

Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента. Кроме того, о необходимости уволить Гогилашвили заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследования произошедшего.