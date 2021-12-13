Ранее на YouTube-канале «Остання крапля» появилось видео, на котором Гогилашвили устроил скандал при въезде в Донецкую область — замминистра разозлило то, что от него потребовали предъявить документы.
«Я уже три года замминистра. И грустно, что ты не знаешь. Теперь ты знаешь, но теперь и я тебя знаю, друг, и тебе это приятно не будет», — заявил он.
Позже министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что инициирует проведение расследования инцидента. Кроме того, о необходимости уволить Гогилашвили заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Сам Гогилашвили извинился за «излишнюю эмоциональность» и пообещал способствовать проведению расследования произошедшего.