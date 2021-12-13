Власти Украины готовы одобрить приказ, который позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19, рассказал на онлайн-брифинге, который транслировался в Facebook, 13 декабря глава Минздрава Украины Виктор Ляшко

«Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID», — сказал Ляшко.

Украинцы митингуют против обязательной вакцинации в центре Киева © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Дополнительная, третья доза вакцины вводится с целью достижения лучшей защиты лиц с ослабленным здоровьем, пояснил Ляшко. Например, это могут быть пациенты, перенесшие трансплантацию, или ВИЧ-инфицированные.

По данным Минздрава, на Украине полностью вакцинированы 40% взрослого населения.