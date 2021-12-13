«Сегодня я подпишу приказ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID», — сказал Ляшко.
По словам главы Минздрава, речь именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
Дополнительная, третья доза вакцины вводится с целью достижения лучшей защиты лиц с ослабленным здоровьем, пояснил Ляшко. Например, это могут быть пациенты, перенесшие трансплантацию, или ВИЧ-инфицированные.
По данным Минздрава, на Украине полностью вакцинированы 40% взрослого населения.