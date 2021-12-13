Вероятные досрочные выборы не выгодны властям и Украине в целом, поскольку разнородность и большое число партий будут долго формировать коалицию и договариваться будет сложно. Об этом 13 декабря сообщил директор социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью «РБК-Украина»

«Вероятность оппозиционного парламента к президенту [Владимиру] Зеленскому, наверное, выше, чем парламенту, который будет мирно сосуществовать с президентом Зеленским. Поэтому, зачем ему это, я не знаю… Когда у нас есть монобольшинство, есть причина и следствие, виноват и победитель. А когда есть четыре партии плюс еще четыре политсилы, которые могут пройти в Раду. Когда будет 6-8 фракций с примерно одинаковыми показателями, то как из этого калейдоскопа формировать коалицию…», — сказал социолог.

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Антипович заявил, что перевыборы выгодны по-настоящему только оппозиции, которая в теории могла бы организовать импичмент прямо перед президентскими выборами.

В пятницу социологическая группа «Рейтинг» сообщила, что партия «Европейская солидарность» Петра Порошенко показала снижение рейтинга по сравнению с прежними опросами на фоне президентской «Слуги народа», «Разумной политики» экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова и «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

В целом по данным опроса, если бы выборы в Раду проводили в ближайшее время, восемь политических партий преодолели бы проходной 5%-й барьер.