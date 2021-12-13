Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Черновол 12 декабря на своей странице в Facebook сообщила о смерти своего отца Николая во время отдыха в Египте

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«На мелководье остановился — и отключился. Люди на берегу спасали, в больнице запустили сердце, которое по дороге остановилось. Анализы были в норме. Мозг был жив, сердце забилось, как у спортсмена, с каждым днем становилось лучше… Думали — чудо, еще немного и проснется, будем вспоминать и удивляться. Рядом была мама, а я в это время была на телефонной связи… и здесь все остановилось…», — написала Черновол.

По ее словам, медики до последнего пытались вернуть к жизни отца, однако не удалось. Так же не получилось услышать адекватных объяснений причин смерти 66-летнего мужчины.

«Наши врачи просмотрели, что могло вызвать такое нарушение ритма сердца, вплоть до его остановки, но ничего не нашли… Что произошло? Может это яд крылатки (распространенная ядовитая рыба Египта)? Уже не узнаем», — отметила Черновол.