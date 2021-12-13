«Я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины», — написал Зеленский.
В частности, он предложил создать отдельный онлайн-ресурс, на котором будут освещаться объемы и источники использования средств для реализации проектов.
По его словам, за 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский использует «Большое строительство», чтобы выводить деньги на офшорные счета.