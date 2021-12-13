Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об источниках финансирования «Большой стройки», поддержав предложение обеспечить более широкое освещение информации об источниках, объемах и порядке финансирования проектов программы. Такой ответ на днях появился на сайте Офиса президента Украины

«Я обратился в Кабинет министров Украины с просьбой разработать и воплотить механизм широкого и доступного информирования общественности об источниках поступления и эффективности использования средств на финансирование проектов строительства и реконструкции объектов инфраструктуры во всех регионах Украины», — написал Зеленский.

Воздушные планы и большая стройка. Золотарёв о будущем Зеленского © president.gov.ua

По его словам, за 2020-2021 годы удалось обновить более 13 тыс. километров дорог, 560 мостов, построить или капитально отремонтировать почти 400 школ и детских садов, 25 бассейновых комплексов, 193 стадиона, 201 приемное отделение и 600 сельских амбулаторий.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Сергей Лещенко заявил, что Владимир Зеленский использует «Большое строительство», чтобы выводить деньги на офшорные счета.