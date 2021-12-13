Российского вторжения на Украину нет и быть не может, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом сообщает агентство РИА Новости 13 декабря

1500 евро за свободу совести. Украина готовится к вводу крупных штрафов за отрицание войны с Россией © CC0, Pixabay

«Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — заявил Рябков.

Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.