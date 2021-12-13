Он отметил, что США «совершенно необъяснимым образом» зациклены на идее «российского вторжения на Украину».
«Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости», — заявил Рябков.
Россия неоднократно заявляла, что не собирается ни на кого нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.