Украинский астролог Влад Росс 13 декабря рассказал, как правильно встретить наступающий Новый год, чтобы привлечь удачу, задобрить символ 2022 года - Тигра

Астрологи назвали знак зодиака, который разбогатеет в год Тигра © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Тем, кто вынужден провести новогоднюю ночь в родном городе, астролог рекомендует праздновать на берегу реки или у озера.

«Чем ближе к речке, тем лучше. Если же нет возможности выбраться к воде, не сидите в городе — отправляйтесь за город и проведите праздничную ночь в лесу», — добавил Росс.

Астролог убежден, что 2022 год нужно встретить вместе со своей второй половинкой, сексуальным партнером. Идеальный вариант — с иностранцем. Однако, по его словам, этот вечер не будет способствовать уединению с возлюбленным — наоборот, нужно быть вдвоем, но в большой толпе людей. Именно потому круизный лайнер, на котором вы будете путешествовать вдвоем с любимым — самый лучший вариант.

«Этот Новый год нужно встретить в движении — это главное правило. Вы можете заниматься спортом, активными видами отдыха, чем-то экстремальным, вплоть до прыжков с парашютом над морем. Также в момент наступления 2022 года важно двигаться — на машине, на лайнере, да хоть на коне! Только двигайтесь», — отметил эксперт по звездам.

Кроме того, астролог призвал не забыть в этот Новый год о гирляндах, ярких огнях и салютах.

«Отмечайте ярко, шумно и с размахом. Эксцентричный Тигр это оценит», — добавил астролог.

Он также посоветовал украсить дом и стол в темно-синих тонах.

«Праздничный стол должен быть богатым и разнообразным. Он должен изобиловать разными блюдами, ведь Тигр любит всякую всячину и оценит пышный банкет. Должна быть и рыба на столе, и мясо. Чем больше набьете стол всякой всячиной, тем лучше. Главное правило: меньше алкоголя, но больше мяса. Плюс — побольше тортов и каких-то изысканных кушаний. Побольше выпендрежа!», — отметил Росс.

Астролог назвал небольшой список того, чего нужно избегать в новогоднюю ночь, чтобы не спугнуть удачу. Так, нельзя подавать к столу любые каши, зерно, крупы. Это — не еда для Тигра. Кроме того, противопоказано спать до боя курантов и проспать наступление нового года. Нужно бодрствовать. Также нельзя отдавать предпочтение пассивному празднованию за столом и телевизором. Нужно двигаться, кататься, работать на худой конец.

По мнению эксперта, в период с 31 декабря по 1 января будет много пожаров. Также, по прогнозу астролога, в новогоднюю ночь будет много драк и даже убийств. Он добавил, что в эту ночь будет сложно контролировать эмоции, а настроение у многих будет взрывоопасным.