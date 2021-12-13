«Несмотря на все пытки и полностью срежиссированные политические процессы — это оценка Amnesty (международная правозащитная организация Amnesty International — ред.) и других компетентных организаций — я не сломался. Больше всего для меня было оскорблением, когда на многочисленной акции в поддержку меня полиция охотилась за украинскими флагами и с яростью их топтала. Я обращаюсь к вам за поддержкой. Присоединяйтесь к кампании #FreeMisha в Facebook, наклейками на машинах и домах! Люблю вас», — написал Саакашвили.
Грузинский политик отметил, что он выдержал 50-дневную голодовку, в тюрьме, по его словам, его пытали и избивали, и он был «близок к смерти».
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили является гражданином Украины. Ранее грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявил, что Саакашвили не планируется экстрадировать на Украину.
В октябре политик тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Его задержали и отправили в тюрьму. По ряду уголовных дел Саакашвили грозит около девяти лет лишения свободы.
После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина». Зеленский призвал власти Грузии соблюдать права экс-президента в соответствии с нормами международного права.