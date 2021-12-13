Украинский боксер Василий Ломаченко отпраздновал победу над бывшим чемпионом в легком весе Ричардом Комми, накинув на плечи флаг родного города. При этом украинский флаг он на ринг не вынес. Соответствующее фото он накануне опубликовал в своем Instagram

На ринге Ломаченко накинул на плечи флаг Белгород-Днестровского (Одесская область).

В социальных сетях боксера раскритиковали за непатриотичность, так как тот не поднял над головой государственный флаг, как это делают остальные боксеры. Некоторые даже перепутали флаг на плечах Ломаченко с испанским. Поздравлений три года ждут: Зеленский «спрятался» от победы Ломаченко © Facebook/Василий Ломаченко

«В Украине есть много хороших спортсменов, но граждане своей страны из них никудышные»; «С флагом, конечно, можно было бы два тогда вынести. Хотя что говорить поклоннику [блогера Анатолия ]Шария», «А почему у него флаг Испании?»; «Стыдно за то, что не было флага Украины. Нет слов. Просто позор» — написали под постом Ломаченко пользователи Instagram.

Ломаченко ранее неоднократно заявлял, что русские и украинцы — один народ, а также что он не намерен прекращать общаться с друзьями из России.

Он также принимал участие в съемках российского документального фильма «Здравствуй, брат! Христос воскрес» вместе с другим известным украинским боксером Александром Усиком, что вызвало шквал негодования у украинских неонацистов.