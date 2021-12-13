Миру и Украине в новом 2022 году не избежать потрясений и катастроф. Об этом 13 декабря рассказал украинский астролог Влад Росс, передает «Главред»

Известный астролог предупредила о проблемах в Новом году ©

«Как раз в это время Юпитер войдет в зодиакальный знак Рыб, что создаст угрозы от воды: цунами, затопления, наводнения. На дно может уйти Южная Америка, а также западная ее часть, Австралия, Дальний Восток, Таиланд, Индокитай, Китай, Индия. Европу это коснется в меньшей мере. По всему миру будет очень много воды. Так что на смену бедствию в виде огня и пожаров, которые были в 2021 году, придет другая напасть — большая вода», — заверил Росс.

Самыми опасными и напряженными датами в плане катастроф, по прогнозу астролога, станут 1-3 февраля и 1-3 марта.

Катастрофический период, по словам Росса, также будет обусловлен большим парадом планет (когда в одном градусе соберутся сразу девять планет — все, кроме Урана). И случится это 2 марта.

«Этот день будет настолько неблагоприятен и опасен, что именно в эту дату с большим скоплением двоек на Землю даже может упасть метеорит или астероид. Впрочем, это может случиться еще в феврале», — предостерег эксперт по звездам.

Украина также не сможет избежать опасностей и потрясений в 2022 году. По словам астролога, наиболее неблагоприятная ситуация для страны сложится в мае, особенно в 20-х числах. В это время возможны утечки опасных веществ, возникнет угроза взрывоопасных ситуаций и катастроф техногенного характера.