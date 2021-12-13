«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии
«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
По ее словам, новая правящая коалиция в Германии договорилась, что подобные «Северному потоку-2» проекты должны соответствовать европейскому законодательству. Глава МИД ФРГ утверждает, что трубопровод не удовлетворяет требованиям газовой директивы ЕС.

«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — заявила Бербок.

Ранее Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2». В отчете говорится, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Евросоюза.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.