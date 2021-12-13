Одобрить запуск трубопровода «Северный поток-2» в нынешних условиях нельзя. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает агентство РИА Новости 13 декабря

«Северный поток — 2»: новых санкций США не будет, а канцлеры ФРГ считают газопровод соответствующим интересам Германии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — заявила Бербок.

Ранее Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2». В отчете говорится, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Евросоюза.

Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.