По ее словам, новая правящая коалиция в Германии договорилась, что подобные «Северному потоку-2» проекты должны соответствовать европейскому законодательству. Глава МИД ФРГ утверждает, что трубопровод не удовлетворяет требованиям газовой директивы ЕС.
«И это значит, что в текущем состоянии этот газопровод не может быть одобрен», — заявила Бербок.
Ранее Министерство экономики ФРГ завершило анализ безопасности поставок газа в рамках процедуры сертификации «Северного потока-2». В отчете говорится, что выдача сертификата не ставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и Евросоюза.
Ранее издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что администрация нового канцлера ФРГ Олафа Шольца может остановить «Северный поток-2» при гипотетическом военном конфликте между Россией и Украиной, хотя в целом она поддерживает этот проект.