«Альянс подтвердил еще в 2008 году, что открыт для Украины и Грузии. Если они продолжат претендовать на членство в нем и будут соответствовать требованиям, это приблизит решение вопроса об их вступлении», — отметил госсекретарь.
Кроме того он напомнил о том, что с момента своего появления НАТО дает понять, что ее двери будут открыты для всех европейских стран, которые ставят своей целью стать частью альянса и отвечают всем нужным для этого критериям.
На днях политолог Вадим Карасев заявил, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена Украина может забыть о членстве в НАТО и Евросоюзе. По его словам, теперь тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет.