Государственный секретарь США Энтони Блинкен 12 декабря в интервью телеканалу NBC в очередной раз подтвердил, что Украина и Грузия смогут попасть в НАТО в том случае, если будут соответствовать заявленным для этого требованиям

Блинкен оценил вероятность личной встречи Путина и Байдена © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Кроме того он напомнил о том, что с момента своего появления НАТО дает понять, что ее двери будут открыты для всех европейских стран, которые ставят своей целью стать частью альянса и отвечают всем нужным для этого критериям.

На днях политолог Вадим Карасев заявил, что после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена Украина может забыть о членстве в НАТО и Евросоюзе. По его словам, теперь тема членства Украины в НАТО может быть затронута не менее чем через 20 лет.