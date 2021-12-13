Украина находится в российской сфере влияния, и американские солдаты не должны воевать за ее независимость, считает эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа. Об этом он заявил в своей колонке для American Spectator, опубликованной на днях

«Украина, говоря словами старых дипломатов, находится в российской сфере влияния. Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности», — написал Семпа.

От Байдена такого не ждали. Президент США сделал шаг навстречу России по Украине и расколол НАТО © REUTERS, The White House/Handout

По мнению Семпы, РФ не представляет для США и Европы такой угрозы, как СССР во времена холодной войны.

Основная опасность для Запада сейчас исходит от Китая, считает эксперт, и ошибочная политика США только сближает Москву с Пекином.

Ранее президент России Владимир Путин предложил начать предметные переговоры о достижении юридических гарантий нерасширения НАТО на восток. По его словам, Москва намерена добиваться «надежных и долгосрочных гарантий безопасности» и в переговорах с США и их союзниками будет «настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые продвижения НАТО на восток».