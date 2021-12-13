Замглавы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков оценил перспективы отношений Москвы и Вашингтона, передают 13 декабря «Известия»

«Геополитический проект»: Рябков объяснил нагнетание ситуации вокруг Украины © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

«Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений всё совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией, и с [экс-президентом США Дональдом]Трампом, и с [Бараком] Обамой. Проблемы начались не вчера», — указал дипломат.

По словам Рябкова, проблемы связаны со стремлением США навязать России подходы по множеству вопросов.

Замглавы МИД добавил, что не рискнул бы давать оптимистичные прогнозы о перспективах улучшения отношений и не ожидал бы изменения позиции Вашингтона.

Он пояснил, что за исключением таких направлений, как стратегическая стабильность и кибербезопасность, прогресс не наблюдается. При этом Россия призывает Соединенные Штаты к ответственному подходу в вопросах международной безопасности и надеется, что сигналы будут услышаны, и американцы прислушаются к аргументам здравого смысла.