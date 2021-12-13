Он отметил, что долгий путь взаимодействия привел к печальным выводам.
«Однобокая негативная предсказуемость есть, а вот в части какой-то перспективы улучшения отношений всё совершенно непредсказуемо. Это печальный вывод по итогам долгого пути, который мы прошли и с нынешней администрацией, и с [экс-президентом США Дональдом]Трампом, и с [Бараком] Обамой. Проблемы начались не вчера», — указал дипломат.
По словам Рябкова, проблемы связаны со стремлением США навязать России подходы по множеству вопросов.
Замглавы МИД добавил, что не рискнул бы давать оптимистичные прогнозы о перспективах улучшения отношений и не ожидал бы изменения позиции Вашингтона.
Он пояснил, что за исключением таких направлений, как стратегическая стабильность и кибербезопасность, прогресс не наблюдается. При этом Россия призывает Соединенные Штаты к ответственному подходу в вопросах международной безопасности и надеется, что сигналы будут услышаны, и американцы прислушаются к аргументам здравого смысла.