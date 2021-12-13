Нагнетая ситуацию вокруг Украины США пытаются укрепить свое влияние и позиции, чтобы в будущем доминировать в этом регионе мира, а происходящее в стране - это геополитический проект Вашингтона. Об этом 13 декабря заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью «Известиям»

Почему Украина осталась на обочине: Мартынов об итогах встречи президентов России и США © Скриншот из видео Украина.ру

Министерство иностранных дел получило четкие указания от президента РФ Владимира Путина о том, чтобы плотно заниматься этим вопросом и предложить конкретизированные идеи, которые будут направлены на рассмотрение американцам.

Рябков добавил, что формирование совместных «красных линий» России с Соединенными Штатами невозможно, поскольку две страны имеют разный подход к международным делам и приоритеты внешней политики. Он указал, что была поставлена одна такая линия о недопустимости ядерной войны, Москва и Вашингтон заявили, что осознают общую ответственность, и это существенный позитивный фактор в «тревожную эпоху».

«А что касается геополитических красных линий, то нет — мы здесь соперники, мы оппоненты, и мы даже не будем пытаться предлагать американцам сделать что-то подобное. Мы будем требовать непересечения наших собственных красных линий, которые мы определяем, исходя из наших национальных интересов», — заключил замглавы МИД.