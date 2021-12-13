Дипломат напомнил, что Москва открыто заявила о «красных линиях», которые никому не позволит переступать, и конкретно сформулировала требования о правовых гарантиях безопасности.
Министерство иностранных дел получило четкие указания от президента РФ Владимира Путина о том, чтобы плотно заниматься этим вопросом и предложить конкретизированные идеи, которые будут направлены на рассмотрение американцам.
Рябков добавил, что формирование совместных «красных линий» России с Соединенными Штатами невозможно, поскольку две страны имеют разный подход к международным делам и приоритеты внешней политики. Он указал, что была поставлена одна такая линия о недопустимости ядерной войны, Москва и Вашингтон заявили, что осознают общую ответственность, и это существенный позитивный фактор в «тревожную эпоху».
«А что касается геополитических красных линий, то нет — мы здесь соперники, мы оппоненты, и мы даже не будем пытаться предлагать американцам сделать что-то подобное. Мы будем требовать непересечения наших собственных красных линий, которые мы определяем, исходя из наших национальных интересов», — заключил замглавы МИД.