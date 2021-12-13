Американские солдаты должны отказаться воевать за независимость Украины. Такую точку зрения на днях высказал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator

Украина попросила партнеров обменяться разведданными © Facebook, Командування об'єднаних сил ЗС України

Он отметил, что большинство американцев удивились бы, узнав, что сегодня США по договору обязаны защищать от войны Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию.

При этом, как считает Семпа, Россия не представляет угрозу для США и Европы. Основная опасность для Запада сегодня исходит от Китая, полагает эксперт.

На днях президент США Джо Байден заявил, что руководство США никогда не рассматривало отправку американских военных на Украину в случае «вторжения» России. При этом он подчеркнул, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.