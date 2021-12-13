США и РФ будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в НАТО - аналитик
США и РФ будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в НАТО - аналитик
© пресс-служба президента Украины
«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — подчеркнул министр.

Резников привел в пример провал подобной стратегии в 2008 году, когда Москва вступила в вооруженный конфликт в Южной Осетии после того, как Франция и Германия заблокировали вступление Грузии в НАТО.

Глава украинского Минобороны назвал ошибочным и несправедливым решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

 