«Стратегия, заключающаяся в том, чтобы не провоцировать Россию, не работает и не будет работать», — подчеркнул министр.
Резников привел в пример провал подобной стратегии в 2008 году, когда Москва вступила в вооруженный конфликт в Южной Осетии после того, как Франция и Германия заблокировали вступление Грузии в НАТО.
Глава украинского Минобороны назвал ошибочным и несправедливым решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.