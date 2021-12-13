Глава Минобороны Украины Алексей Резников счел ошибочной стратегию НАТО в отношении России, передала 12 декабря газета Financial Times

США и РФ будут «торговаться» по поводу вхождения Украины в НАТО - аналитик © пресс-служба президента Украины

Резников привел в пример провал подобной стратегии в 2008 году, когда Москва вступила в вооруженный конфликт в Южной Осетии после того, как Франция и Германия заблокировали вступление Грузии в НАТО.

Глава украинского Минобороны назвал ошибочным и несправедливым решение властей ФРГ отказаться от поставок оружия Киеву.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.