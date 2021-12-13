Министр обороны Украины Алексей Резников понадеялся на получение вооружения от Соединенных Штатов, написало 12 декабря издание Financial Times

Резников пообещал Европе 5 млн беженцев в случае войны с Россией © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В то же время министр обвинил Германию в блокировке поставки оружия Украине через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. По его словам, в ноябре ФРГ наложило запрет на покупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотных летательных аппаратов, а позиция нового правительства Олафа Шольца в вопросах поставок вооружений пока неясна.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении от США первой партии дополнительной военной помощи для обеспечения безопасности страны. Вашингтон пообещал Киеву деньги и различное оборудование. В ведомстве сообщили, что помимо ранее согласованного объема в 250 миллионов долларов украинская сторона должна получить медицинское оборудование, средства вооружения, боеприпасы, высокоточное оружие и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 миллионов долларов. Также в октябре Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках вооружений, в частности ракет Brimstone. В администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена также обсуждалась отправка на Украину военных советников.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.