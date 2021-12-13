По словам министра, в ноябре ФРГ наложило запрет на покупку Украиной противоснайперских систем и винтовок для поражения беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии Берлин смягчил позицию относительно винтовок, признав их не смертоносным оружием.
Отмечается, что позиция нового правительства Олафа Шольца в вопросах поставок вооружений пока неясна.
Министр обороны добавил, что Украина будет пытаться приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией. По словам Резникова, он провел переговоры о покупке оборонительных вооружений с Соединенными Штатами и другими западными странами и «оптимистично настроен» на этот счет.
Прежнее немецкое правительство не захотело поставлять Украине системы ПВО, части противокорабельных ракет, а также корветы. На днях посол Украины в Германии Андрей Мельник предупредил, что кабинет нового канцлера «вряд ли изменит отношение» к предоставлению оружия Украине.
Украинские военные за последние два месяца не раз утверждали, что Россия готовится к вторжению в их страну. Москва обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обсуждение возможного нападения, заявил, что такие же разговоры велись весной, однако пока то, чего все опасались, не произошло.