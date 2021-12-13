Германия блокирует поставки оружия Украине через агентство НАТО по обеспечению и закупкам. Об этом 12 декабря заявил газете Financial Times украинский министр обороны Алексей Резников

Киев не дождется помощи от ФРГ при новом канцлере - посол Украины © germany.mfa.gov.ua

Отмечается, что позиция нового правительства Олафа Шольца в вопросах поставок вооружений пока неясна.

Министр обороны добавил, что Украина будет пытаться приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией. По словам Резникова, он провел переговоры о покупке оборонительных вооружений с Соединенными Штатами и другими западными странами и «оптимистично настроен» на этот счет.

Прежнее немецкое правительство не захотело поставлять Украине системы ПВО, части противокорабельных ракет, а также корветы. На днях посол Украины в Германии Андрей Мельник предупредил, что кабинет нового канцлера «вряд ли изменит отношение» к предоставлению оружия Украине.

Украинские военные за последние два месяца не раз утверждали, что Россия готовится к вторжению в их страну. Москва обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин, комментируя обсуждение возможного нападения, заявил, что такие же разговоры велись весной, однако пока то, чего все опасались, не произошло.