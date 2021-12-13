«Зеленский с какого-то перепуга однажды утром, после шквала хейта и критики, опубликовал у себя пост в Instagram со своим любимым жестом "Кернеса", где он в спортзале, с апелляцией к простым вещам, мол, он простой парень, спортом занимается. Он написал: "Доброе утро всем друзьям и тем, кто завидует". Даже мои подружки, которые ничем, кроме Instagram не занимаются, себе такие подписи не позволяют. Чисто женская подача себя в соцсетях. Ему все завидуют? Он так и не налюбовался собой в качестве президента?», — удивилась Крюкова.
Весной пользователи высмеяли пост Зеленского, привившегося от коронавируса и обнажившего для этого торс. Именно такой снимок опубликовали тогда в официальном Instagram главы государства.