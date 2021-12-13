Заместитель главного редактора интернет-издания «Страна.uа» Светлана Крюкова обвинила президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот никак не может налюбоваться на себя в качестве главы государства, а в соцсетях он подает себя откровенно по-женски

Украина.ру на Youtube США разыграют малую ядерную войну на территории Украины - Сивков