«По каким-то причинам Зеленский боится сделать то, что не боится сделать Байден. Почему Байден не боится встретиться с Путиным? Потому что он президент США. Почему Зеленский боится встретиться с Путиным? Потому что он не уверен в себе, он не уверен в том, как на это отреагирует украинское общество. Какая разница как мы на это отреагируем? Зеленский президент страны, народ отдал ему все права от имени граждан вести переговоры с врагом. Байден встречался не со своим другом, а со страной, которую они считают злом, внесенной в список угроз США», — объяснил политолог.
Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.