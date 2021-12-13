Президент Украины Владимир Зеленский боится встречи с российским лидером Владимиром Путиным в силу того, что не уверен в себе, а также потому что не знает, как на это отреагируют украинцы. Об этом на днях заявил политический консультант Владимир Грановский в эфире телеканала «НАШ»

Зеленский созрел: после переговоров с Байденом президент Украины хочет поговорить с Путиным © РИА Новости, president.gov.ua Президенты РФ и США провели во вторник переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Они длились два часа. По их итогам Белый дом сообщил, что Байден в беседе выразил обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, призвал к дипломатическому урегулированию. Путин проинформировал американского коллегу о невыполнении Украиной Минских соглашений и саботаже договоренностей, а также отметил, что именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.