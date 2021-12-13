Германия уже осуществляла попытки купить украинскую ГТС, напомнил эксперт.
«Меркель и немцы в свое время пытались купить украинскую ГТС. Такие переговоры были, но тогда американцы вмешались, и идея не была реализована. Чем дальше будет деградировать украинская ГТС и чем меньше сил будет у Украины ее поддерживать, тем больше вероятность того, что Германия вернется к этому вопросу», — сказал Асафов.
Подобный сценарий может осуществится, если в результате неиспользования украинская ГТС придёт в негодность, отметил эксперт.
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