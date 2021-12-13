Президент США Джо Байден был вынужден озвучить заявление - американские войска участвовать в конфликте на территории Украины не будут. Это - главное достижение российской дипломатии, считает обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов

Ранее в Белом Доме, комментируя прошедшие переговоры президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявили, что США продолжат переговоры со странами Европы и Россией по ситуации вокруг Украины, а также готовы обсудить с Москвой другие ее обеспокоенности.

«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал Асафов. Американист рассказал, кто лоббирует интересы Украины в США © president.gov.ua

Эксперт добавил, что Байден готов встретиться с руководителями четырех стран НАТО для того, чтобы обсудить опасения России по продвижению Альянса на восток.

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