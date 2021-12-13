Ранее в Белом Доме, комментируя прошедшие переговоры президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявили, что США продолжат переговоры со странами Европы и Россией по ситуации вокруг Украины, а также готовы обсудить с Москвой другие ее обеспокоенности.
«Есть категоричное заявление Байдена, что американские войска не будут вмешиваться в конфликт на территории Украины, поскольку она не является страной НАТО и никаких обязательств перед ней нет. Они лишь старательно говорят об экономическом характере воздействия на "вторжение России в Украину"», — сказал Асафов.
Эксперт добавил, что Байден готов встретиться с руководителями четырех стран НАТО для того, чтобы обсудить опасения России по продвижению Альянса на восток.
Полностью интервью можно прочитать здесь.