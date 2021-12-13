Турция и Россия - евразийские страны, которые могут изменить историю Земли, сотрудничая. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан

Несмотря на то, что Турция и Россия многое переняли у Запада, у этих стран сохраняется от него геополитическая независимость, отметил эксперт.

«Тут, конечно, вопрос — будем ли мы имитировать Запад или же мы возьмём от них их прогрессивные моменты? Вот в чём вопрос. Конечно, Турция и Россия — евроазиатские страны, одна наша часть — в Европе, и мы не можем это отрицать, а другая — в Азии», — сказал Гюзалтан. Bloomberg рассказал, будет ли Турция воевать с Россией © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Поэтому Анкаре и Москве нужна новая гармония, новый способ мышления по поводу этой евроазиатской концепции, что принесёт более многообещающее будущее, заключил эксперт.

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