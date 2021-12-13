Несмотря на то, что Анкара является членом Североатлантического альянса, Турция ведёт борьбу с США. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан

То, что Турция — член НАТО, это противоречие. Турция — часть НАТО, и в то же время, косвенно, да и напрямую тоже, борется с западными странами, подчеркнул эксперт. «Не может быть». В Раде рассказали, как Турция отвесила «оплеуху» Украине после байрактаров © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Турция сражается с террористическими группами, которые получают прямое финансирование от западных держав, с такими, как РПК, Отряды народной самообороны и Демократический союз. Эти группы напрямую поддерживаются США», — напомнил эксперт.

Поэтому — официально Турция, может быть, и член НАТО с 1952 года, но если мы посмотрим на факты, они таковы, что Турция ведёт косвенную и прямую борьбу с лидером НАТО, то есть Соединёнными Штатами Америки, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.