То, что Турция — член НАТО, это противоречие. Турция — часть НАТО, и в то же время, косвенно, да и напрямую тоже, борется с западными странами, подчеркнул эксперт.
«Турция сражается с террористическими группами, которые получают прямое финансирование от западных держав, с такими, как РПК, Отряды народной самообороны и Демократический союз. Эти группы напрямую поддерживаются США», — напомнил эксперт.
Поэтому — официально Турция, может быть, и член НАТО с 1952 года, но если мы посмотрим на факты, они таковы, что Турция ведёт косвенную и прямую борьбу с лидером НАТО, то есть Соединёнными Штатами Америки, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.