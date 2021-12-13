Больше всего собеседник издания жалеет о своей юности, и о том как народы жили и уживались в едином государстве.
«И то, что в этом был здравый смысл, подтверждает тот факт, что умные люди в Центральной Азии по-прежнему понимают, что без российской поддержки там бы не возникли нормальные светские государства с нормальной экономикой. Хотя националистические круги считают, что пришли русские варвары и все разгромили, а у них в это время уже трамваи ходили и заводы трактора выпускали», — сказал Суздальцев.
Сейчас главная задача состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией. России необходим этот архипелаг для обеспечения безопасности, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.