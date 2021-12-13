Для распада СССР были объективные причины, однако есть и о чём жалеть, считает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Больше всего собеседник издания жалеет о своей юности, и о том как народы жили и уживались в едином государстве.

«И то, что в этом был здравый смысл, подтверждает тот факт, что умные люди в Центральной Азии по-прежнему понимают, что без российской поддержки там бы не возникли нормальные светские государства с нормальной экономикой. Хотя националистические круги считают, что пришли русские варвары и все разгромили, а у них в это время уже трамваи ходили и заводы трактора выпускали», — сказал Суздальцев. Суздальцев сказал, когда закончится поворот стран бывшего СССР на Запад © Владимир Трефилов

Сейчас главная задача состоит в том, чтобы ожерелье бывших советских республик находило общий язык с Россией. России необходим этот архипелаг для обеспечения безопасности, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.