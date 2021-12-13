Россия никак не зависит от постсоветских государств, заявил эксперт.
«Экономика Армении меньше экономики России в 100 раз. Экономика Таджикистана меньше экономики России в 140 раз. Экономика Белоруссии меньше экономики России в 33 раза. Мы от них никак не зависим, и если с их экономикой что-то произойдет, то мы даже не заметим. Поэтому, когда на Украине говорят, что «Россия потеряла Украину», то я всегда отвечаю, что это «Украина потеряла Россию». Но в мифологии и восприятии их политических классов Россия воспринимается как дойная корова», — сказал Суздальцев.
Если эти страны что-то делают неправильно, то они считают, что Россия все равно простит, прокормит и профинансирует, что бы они не вытворяли. Это такое поразительное наследство Советского Союза, заявил Суздальцев. К сожалению, этими качествами России как крупнейшего евразийского государства Москва не пользуется, заключил эксперт.
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