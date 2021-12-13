Этнический национализм - болезнь республик бывшего Советского Союза. О том, к каким последствиям он приводит страны, рассказал в интервью Украина.ру специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев

Сейчас в этих государствах в качестве национальной идеологии преобладает этнический национализм. Этнический национализм — это как вирус. Потому что рано или поздно отвергаются народы, населяющие эту страну, потом отвергаются соседи, потом начинается разброд среди своих, заявил эксперт.

«Этот фактор играет против сохранения этих государств. Это главная внутренняя проблема. Все остальное — это вопрос выживания этих государств. Они пытаются балансировать между Востоком и Западом, между Евросоюзом и ЕАЭС. Это пытался делать Янукович, и для него это закончилось плохо. У Порошенко тоже была попытка балансировать между Россией и Западом, но только в варварских условиях, в том смысле, что Россия должна сдаться», — сказал Суздальцев. Кедми дал личную оценку развалу СССР © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Скорее всего, точка отсчета ещё не пройдена. Государства бывшего СССР всё ещё склоняются к западному вектору, заключил эксперт.

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