Беловежские соглашения, подписанные 8 декабря 1991 года, бывший глава украинского правительства Николай Азаров считает сговором. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

Довольно симптоматично, что Беловежская пуща была выбрана местом для подписания договора, заявил политик. Лидеры России, Белоруссии и Украины на тот момент не обладали легитимностью для подписания этого договора, подчеркнул Азаров.

«Надо было вспомнить процедуру образования Советского Союза, чтобы понять, что их встреча была абсолютно нелегитимной. Но, тем не менее, что произошло, то и произошло. С тех пор мы можем наблюдать процессы, как они развивались и в России, и в Белоруссии, и в Украине. Я хорошо помню, что об этом сговоре трёх амбициозных и, в общем-то, недалёких людей», — сказал Азаров. Царёв рассказал, что он делал во время распада СССР © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Тогдашнее решение вызвало не только недоумение, но и негодование у многих республиканских руководителей, отметил эксперт.

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