Посольство России в Лондоне выразило обеспокоенность ситуацией на Украине в связи с высказываниями главы британского министерства иностранных дел (МИД) Лиз Трасс. Об этом 11 декабря сообщило РИА Новости со ссылкой на комментарий посольства

Украина начнет производить беспилотники нового поколения - Арестович © Алексей Арестович/Фейсбук

Там также назвали возможную российскую «агрессию» против Украины фальшивым лозунгом, который слишком часто используют британские политики и медиа.

На днях министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 станет шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.