«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву», — подчеркнули в дипмиссии.
Там также назвали возможную российскую «агрессию» против Украины фальшивым лозунгом, который слишком часто используют британские политики и медиа.
На днях министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7 станет шансом выступить единым фронтом против агрессивного поведения, в том числе против политики России в отношении Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.