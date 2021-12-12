Существует четыре возможных сценария, которые могут ждать президента Украины Владимира Зеленского в следующем году. Такой прогноз 12 декабря сделал бывший депутат, директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, передает «Главред»

Опубликован новый президентский рейтинг Зеленского © скриншот видео Офіс Президента України потеряет поддержку главных союзников на Западе, а ключевые мировые игроки будут заключать договоренности по Украине без ее участия.

При таком развитии событий, по мнению эксперта, к 2023 году страну ожидает глубокий кризис.

Второй сценарий похож на предыдущий и заключается в «войне всех против всех». Денисенко отмечает, что он наступит при неблагоприятном для Украины развитии международной обстановки, если властям придется идти на компромиссы по Донбассу.

«Как результат, получаем то, что на конец 2022 года повторяем цикл и выходим на состояние лета 2021-го, только со слабым Зеленским», — заключил он.

Вероятность этого сценария он оценил в 50-55%.

Третий сценарий предполагает, что президент страны начнет вести борьбу со всеми несогласными с его политикой, захватит контроль над силовиками и будет продвигать популистские инициативы.

«В результате, одержав победу, Зеленский начнет переформатирование власти», — предрек Денисенко.

Этот сценарий, по его словам, наступит с вероятностью 30-40%.

Согласно четвертому варианту развития событий, Зеленский превратится в «отца нации». Однако только при условии события, которое потрясет все население Украины.

«Это масштабное стихийное бедствие, проблемы техногенного характера или открытая агрессия со стороны России», — предположил эксперт.

На днях бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заметил, что Зеленский променял спокойную жизнь артиста на ненависть украинцев и грядущий печальный конец политической карьеры. По его мнению, таким образом он совершил самую большую ошибку в своей жизни.