«По моему мнению, на инцидент с участием заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — сказано в заявлении.
Украинский лидер отметил, что независимо от занимаемой должности ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.
Накануне Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Сотрудники полиции попросили его выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали. После этого в своем Facebook он извинился «за чрезмерную эмоциональность».