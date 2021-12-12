Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить замглавы министерства внутренних дел (МВД) Украины Александра Гогилашвили, устроившего истерику у блокпоста в Донбассе. Об этом 12 декабря сообщил Telegram-канал Zelenskiy/Official

Замглавы МВД Украины извинился за скандал у блокпоста в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Александра Гогилашвили может быть только одна реакция. Прошу министра внутренних дел и Кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы МВД. Уверен, что соответствующее заявление уже написано самим заместителем», — сказано в заявлении.

Украинский лидер отметил, что независимо от занимаемой должности ответом на законное требование представителя полиции должно быть корректное поведение каждого человека.

Накануне Гогилашвили разозлился и устроил скандал, так как его остановили у блокпоста в Донбассе. Сотрудники полиции попросили его выйти из машины, но водитель остановил автомобиль не сразу. После этого заместитель главы МВД начал угрожать правоохранителям, потому что они его не узнали. После этого в своем Facebook он извинился «за чрезмерную эмоциональность».