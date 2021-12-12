Нагнетание информационной напряжённости вокруг войск России делается с целью ее дальнейшей демонизации. Об этом 12 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1»

Песков раскрыл подробности переговоров Байдена и Путина © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Вашингтон ранее сообщал, что расширит военное присутствие на восточном фланге, если Россия пойдет на реализацию приписываемых ей планов по эскалации вокруг Украины.